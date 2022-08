A Nyon in Svizzera sono stati sorteggiati gli spareggi dell'Europa League che si giocheranno il 18 e il 25 agosto. Le vincitrici andranno alla fase a gironi di Europa League (dove ci sono già Lazio e Roma), le perdenti andranno alla fase a gironi di Europa Conference League. Intanto dal 4 all'11 agosto si completerà il quadro del terzo turno di qualificazione (motivo per cui in alcuni abbinamenti è presente un'alternativa tra due squadre)