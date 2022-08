Europa League, il calendario della Roma

Europa League

La Roma pesca un avversario agevole come il Ludogorets, ma la terza urna è beffarda e regala il Betis allenato da un esperto come Pellegrini e con giocatori di talento. Completa il raggruppamento l'HJK Helsinki. Conosciamo meglio le avversarie dei giallorossi TUTTI I GIRONI DI EUROPA LEAGUE

LUDOGORETS, BETIS e HJK HELSINKI - Ecco le avversarie della Roma nel gruppo C dell'Europa League 2022-23.

LUDOGORETS: LA FORMAZIONE TIPO

4-2-3-1: Padt; Cicinho, Verdon, Plastun, Nedyalkov; Yordanov, Show; Tekpetey, Rick, Despodov; Igor Thiago. All. Simundza

Piotrowski può essere un'altra soluzione in mezzo al campo, dietro da considerare l'alternativa Gropper. In attacco lotta per un posto da titolare l'argentino Tissera, arrivato lo scorso febbraio