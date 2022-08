2/28

LUDOGORETS: LA FORMAZIONE TIPO

4-2-3-1: Padt; Cicinho, Verdon, Plastun, Nedyalkov; Yordanov, Show; Tekpetey, Rick, Despodov; Igor Thiago. All. Simundza

Piotrowski può essere un'altra soluzione in mezzo al campo, dietro da considerare l'alternativa Gropper. In attacco lotta per un posto da titolare l'argentino Tissera, arrivato lo scorso febbraio