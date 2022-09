Calendario della seconda giornata di Europa League

Si scende in campo giovedì 15 settembre per il secondo turno di Europa League. Lazio e Roma affronteranno rispettivamente il Midtjylland, alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, e alle 21.00 l'HJK Helsinki, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Quindici le partite in programma per la serata di Europa League. Nel turno della 18.45 giocherà la Lazio che giocherà in trasferta contro il Midtjylland, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo saranno a cura di Matteo Petrucci. La Roma invece affronterà in casa l'HJK Helsinki, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo saranno a cura di Paolo Assogna e Valentina Mariani. Sarà possibile seguire tutte le partite in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.00, con Diretta Gol Europa League sul canale 251.