Calendario terza giornata Europa League

Si scende in campo alle 18.45 di giovedì 6 ottobre per il terzo turno di Europa League. La Lazio affronta in trasferta lo Sturm Graz, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre la sera la Roma ospita il Betis all'Olimpico, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

