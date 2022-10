Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia del match di Europa League contro l'Hjk Helsinki: i giallorossi, al momento terzi a quota quattro punti nel girone C, devono vincere in Finlandia per continuare a sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Helsinki-Roma è in diretta giovedì 27 ottobre su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

" Vogliamo vincere per sopravvivere in Europa League: l'obiettivo è andare avanti in questa competizione . Servirà giocare a un livello alto, perché l'avversario è difficile". Così l'allenatore della Roma, José Mourinho , alla vigilia del match di Europa League contro l' Helsinki . I giallorossi, terzi nel gruppo C a -3 dal Ludogorets secondo, non possono permettersi un altro passo falso. A complicare i piani ci sarà il terreno di gioco sintetico . "E' un altro sport, non è calcio. Su un campo artificiale cambia il gesto tecnico e chi è abituato a giocare in questa condizione ha un vantaggio in partenza . Però non dobbiamo pensare al campo, ma solo a giocare bene e vincere".

Mou: "Nessuna difficoltà di manovra. Su Zaniolo..."

L'allenatore portoghese ha parlato anche del gioco della sua squadra. "Gli esterni faticano a saltare l'uomo? Non sono d'accordo. Contro il Napoli, primo in classifica in Serie A, abbiamo creato 10 opportunità per segnare, contro l'Atalanta addirittura 15. La manovra non ha problemi: segnamo solo meno di quanto creiamo". Chiusura con una battuta su Nicolò Zaniolo, presente con la squadra nonostante sia squalificato per il fallo di reazione nel match casalingo con il Betis. "Fa piacere sia qui con noi. E domattina spero in una sorpresa dalla Uefa, che riducano la squalifica. Già una giornata era eccessiva per quello che ha fatto, figuriamoci tre...", ha scherzato il portoghese. Purtroppo per Mourinho Zaniolo non potrà essere della partita, ma intanto è voluto restare vicino alla squadra.