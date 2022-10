I giallorossi cercano a Helsinki tre punti fondamentali per proseguire il cammino in Europa League e si affidano a Lorenzo Pellegrini, recuperato e titolare sulla trequarti: Mourinho dovrebbe schierare il doppio centravanti, con Belotti al fianco di Abraham. Si gioca giovedì 27 ottobre alle 21.00 e la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW ed in chiaro su TV8

LE PAROLE DI MOURINHO