Dopo l’1-5 dell’andata, la Lazio cerca rivincite all’Olimpico in un match decisivo ai fini della qualificazione. Maurizio Sarri non potrà contare su Immobile, al suo posto dovrebbe essere confermato Felipe Anderson come falso nueve. A centrocampo potrebbe rientrare Luis Alberto, mentre in difesa Patric insidia Romagnoli per un posto accanto a Gila. Si gioca giovedì alle 18.45 live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

SARRI: "IN COPPA IN DIFFICOLTA' PER UNA SOLA PARTITA SBAGLIATA"