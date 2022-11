L'Uefa ha accolto il ricorso della Roma e ha ridotto le giornate di squalifica da tre a due dopo l'espulsione per fallo di reazione nella partita contro il Betis Siviglia. Zaniolo dunque può essere a disposizione di Mourinho per lo spareggio contro il Ludogorets di giovedì, a patto che riesca a smaltire l'ematoma alla coscia subito a Verona. IN giornata un provino decisivo