Lazio in trasferta contro il Feyenoord: conquistando almeno un punto, i biancocelesti sarebbero certi di un piazzamento nelle prime due posizioni. La partita, valida per la 6^ giornata di Europa League, si gioca oggi alle 18.45 live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Il Feyenoord ha perso alla prima giornata di questa Europa League contro la Lazio, in quella che è stata la prima sconfitta contro i biancocelesti al terzo confronto ufficiale. La Lazio è imbattuta da quattro sfide (3 vittorie e un pareggio) contro squadre olandesi in tutte le competizioni europee e in due di queste occasioni i biancocelesti hanno segnato almeno 3 gol . Il Feyenoord è imbattuto in casa da 11 partite (9 vittorie, 2 pareggi) nelle competizioni europee, realizzando 35 gol nel parziale. Nelle cinque partite disputate dal Feyenoord in questa Europa League sono stati realizzati 21 gol (12 fatti, 9 subiti): più di ogni altra squadra . Nelle precedenti nove partecipazioni, la Lazio ha superato la fase a girone di Europa League sette volte su nove ; fanno eccezione le stagioni 2009/10 e 2019/20.

Dove vedere Feyenoord-Lazio in tv

leggi anche

La Lazio si qualifica se... tutte le combinazioni

La sfida tra Feyenoord e Lazio si gioca oggi giovedì 3 novembre alle 18.45: la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Paolo Ciarravano con commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e anche su Sky Sport 4K, alle 18 e alle 23 studi pre e post-partita con Leo Di Bello alla conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Matteo Marani e Andrea Marinozzi.