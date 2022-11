Mou: "C'è stato orgoglio, ora arrivano gli squali"

L'allenatore della Roma analizza la vittoria e il passaggio del turno: "Non era una partita facile, c'è stato tanto orgoglio ma dobbiamo gestire meglio le gare. Come arriviamo al derby? Dopo aver recuperato grazie alla gioia di questa vittoria. Lazio in Conference? Ora è la favorita". Zaniolo: "Non potevamo fallire, nel derby daremo il 200%" Condividi

C'è grande soddisfazione per la vittoria e per il passaggio del turno nelle parole di José Mourinho al termine del match vinto dalla Roma, in rimonta, per 3-1 sul Ludogorets: " E' stata una partita difficile davvero, loro sanno giocare e hanno gente con creatività e velocità e possono fare gol - dice - Non è una squadra facile da affrontare ma il secondo tempo abbiamo rischiato tutto e siamo entrati con atteggiamento e intensità diversi, le caratterstiche di Zaniolo ci hanno aiutato molto, il gol è arrivato e dopo sono le emozioni che hanno fatto il resto ma dobbiamo giocare meglio e gestire meglio". La Roma giocherà i playoff affrontando una delle 'retrocesse' dalla Champions: "Ai playoff ci saranno squadre di livello superiore, era una questione di orgoglio passare, ora arrivano gli squali - spiega ancora - Dal punto di vista dell'atteggiamento sono tutti intoccabili ma devo dire una cosa che mi dispiace... Bisogna rispettare più Vina, c'è troppo rumore nello stadio che non aiuta, lui è uno esemplare come atteggiamento".

"Volpato? Ha creatività ma deve diventare completo" vedi anche Roma-Ludogorets 3-1, gol e highlights Gli ingressi del secondo tempo hanno portato vivacità, anche quello del giovane Volpato: "Volpato ha grande creatività, il prossimo step del ragazzo è quello di poter giocare anche quando la squadra deve difendere e non lo ha ancora imparato - dice ancora - Ha tutta la mia stima. Mi fa piacere far giocare i ragazzi ma se mettiamo in campo giocatori che non sono preparati e solo per dire che mettiamo in campo i giovani non va bene, l'obiettivo è farli crescere e mandarli in campo preparati. Quando Volpato gioca crea, è anarchico ma crea anarchia negli avversari ora il suo step di miglioramento è saper giocare senza palla e deve diventare completo, è molto bello quando i giovani arrivano, anche i ragazzi della Juve, quando è vent'anni che si allena queste cose fanno piacere. Io ho fatto esordire Varane e Casemiro che sono diventati campioni del mondo".

"Il derby? Recuperiamo con gioia e ci farà piacere giocarlo" E la prossima gara da dispitare sarà un derby a cui si arriva con questa qualificazione: "Il derby? Per prima cosa continuare in Europa League è una questione di orgoglio, fossimo andati in Conference come una delle squadre più forti non sarebbe stato centrato l'obiettivo. Sappiamo che siamo in Europa League, arrivano gli squali e ora è più difficile, magari non riusciremo a fare festa come lo scorso anno. Siamo stanchi però la partita più importante è sempre la prossima. Oggi non mi andava di lasciare fuori certi giocatori importanti, penso che una delle cose più importanti nel recupero è la gioia e domenica saremo qua, è una partita importante che ci farà piacere giocare".

"La Lazio adesso è la favorita in Conference League" E a proposito di Lazio, José Mourinho considera la squadra di Sarri (che giocherà il playoff di Conference League) come favorita per la competizione che la Roma ha vinto un anno fa: "La Lazio adesso diventa la favorita per la vittoria in Conference - dice - Non faccio humor, ma è così. Magari al signor Tare non piace questa competizione ma mister Sarri e la squadra hanno un livello tale per vincerla"