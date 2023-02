Nantes, dramma Ganago: morta la figlia a 5 anni

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il centravanti camerunense si troverebbe attualmente nel suo Paese d’origine dopo la scomparsa della figlia a causa di una malattia. Per questa ragione non prenderà parte al match contro i bianconeri in programma a Torino il giovedì 16 febbraio

Choc in casa Nantes dopo la morte, a cinque anni, della figlia di Ignatius Ganago, centravanti della squadra francese che affronterà la Juventus in Europa League. A riportare la drammatica notizia è il quotidiano francese L’Equipe che spiega come la bambina sia morta a causa di una malattia. Il 23enne camerunense è dunque volato nel suo Paese d’origine per stare vicino alla famiglia ed è per questo motivo che non sarà presente giovedì allo Stadium per il match contro la Juventus.