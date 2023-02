Un capitano per l’Europa. Dopo più di 90 giorni dalla sua ultima partita, contro il Verona a novembre, Leonardo Bonucci sarà a disposizione di Max Allegri per la partita contro il Nantes. Il capitano ha superato l’infiammazione al tendine lungo e potrà tornare a dare il suo contributo in una stagione molto più complicata delle altre. In campo 15 volte (su 30), 10 da titolare, Bonucci si rivede in Europa, dove ha anche segnato l’ultima rete. Contro il Paris Saint-Germain, a Torino.

L'esordio in Europa League

Lui che proprio in Europa League ha fatto il suo esordio assoluto in maglia bianconera nell’estate del 2010, contro lo Shamrock Rovers, e sempre in Europa League il primo gol contro lo Sturm Graz. Bonucci, insieme a Paul Pogba che però non sarà della partita, è anche l’ultimo reduce dell’ultima apparizione in Europa League della Juve. Stagione 2013-2014, semifinale di ritorno contro il Benfica. Uno 0-0 che non permise alla squadra di Antonio Conte di restare a Torino per giocarsi la finale contro il Siviglia.