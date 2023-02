Dove vedere Juventus-Nantes in tv

La partita dello Juventus Stadium si gioca oggi giovedì 16 febbraio alle 21.00 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW, Sky Sport 4K e TV8

I numeri di Juventus e Nantes

Unico precedente fra le due squadre nella stagione 1995/96, quando la Juventus passò il turno per 4-3 complessimo, nella semifinale di Champions League, prima di battere l’Ajax in finale. Il Nantes ha perso nell’unico confronto in casa della Juventus: 2-0 al Delle Alpi, nell’aprile 1995, con le reti di Gianluca Vialli e Vladimir Jugovic. Questa stagione la Juventus ha perso sei degli ultimi sette incontri in Europa, compresi i tre più recenti. Dall'altra parte il Nantes ha vinto le ultime due partite della fase a gironi.