Buone notizie dall’ultimo allenamento della Roma in vista della partita decisiva di Europa League contro il Salisburgo. Abraham, operato dopo il colpo ricevuto all’occhio, recupera e giocherà con una maschera protettiva; torna a disposizione anche Pellegrini. Più cautela per Dybala: si punta a portarlo almeno in panchina

Dopo il successo contro il Verona, la Roma prepara la gara di ritorno di Europa League contro il Salisburgo (giovedì 23 febbraio alle 21, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 252), con l’obiettivo di provare a ribaltare all’Olimpico l’1-0 incassato all’andata in Austria. L’ultimo allenamento, svolto da chi non ha giocato contro il Verona e da chi sta recuperando, ha dato diverse indicazioni rassicuranti, soprattutto riguardo le condizioni di Abraham, Dybala e Pellegrini .

Abraham in maschera, Pellegrini ok

Partiamo dall’inglese, uscito nel corso della gara con il Verona per un colpo ricevuto all’occhio in uno scontro involontario con il compagno Mancini: nessuna lesione all’occhio per lui, che comunque è stato medicato con 6 punti di sutura alla palpebra inferiore. Nonostante ciò, Abraham sarà disponibile contro il Salisburgo, e giocherà indossando una maschera protettiva in carbonio.



Buone notizie anche per Lorenzo Pellegrini, che ha recuperato e oggi si è allenato in gruppo: anche lui è pronto per la partita con il Salisburgo e può giocare dal 1'.