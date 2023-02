Paulo Dybala è ancora in dubbio per la prossima sfida della Roma contro il Salisburgo, in Europa League. Dopo il risentimento al flessore c'è più cautela ma anche una discreta fiducia sul suo recupero. L'argentino oggi si sente meglio: sarà decisivo l'allenamento di domani, mercoledì 22 febbraio, per confermare o meno la sua presenza. Ascolta le ultime news dal nostro inviato Paolo Assogna

ROMA, IL PUNTO SUI RECUPERI