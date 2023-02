Giovedì a Nantes la Juve cerca una vittoria che in Europa in trasferta manca da un anno e mezzo. Allegri punta a sfruttare al meglio la sua fascia sinistra, la più prolifica in fatto di assist, grazie soprattutto a Kostic

La svolta è a sinistra e chissà se Allegri punterà sulla sua fascia più produttiva per fare quello che in Europa non accade dal 20 ottobre del 2021 quando Kulusevski decise la sfida di San Pietroburgo. È quella l'ultima vittoria esterna della squadra di Allegri che, da quel momento in Europa si è spenta. Eliminata agli ottavi dal Villarreal e fuori ai gironi di Champions. Questa stagione europea finora è stata a dir poco deludente. Sette partite giocate tra Champions League ed Europa League. Appena una vittoria e un pareggio, quello con il Nantes . Poi solo sconfitte.

Juve, 3-4-3 con Chiesa e Kostic a sinistra

Proprio contro il Nantes se Chiesa darà garanzie potremmo vedere appunto una svolta a sinistra. Una formazione che potrebbe ricalcare quella vista dopo l’1-1 dei francesi potrebbe essere un segnale forte. E anche un modo per impensierire la squadra di Kombouaré. Quel 3-4-3 visto dopo il gol di Blas con Kostic e Chiesa su quella fascia sinistra con il serbo a dare più equilibrio in fase di non possesso, liberando Chiesa da eccessivi compiti difensivi come accaduto nella prima parte del match d’andata. I numeri parlano chiaro la Juventus è più produttiva da sinistra grazie proprio a Kostic con 8 assist, la sua specialità. I prossimi test diranno se Allegri punterà su questa formazione più offensiva. Quell’ultima mezz’ora dell’andata contro il Nantes potrebbe avergli dato l’input giusto per provare a interrompere una serie di risultati negativi e proseguire il cammino in Europa. Per evitare che la stagione da deludente si trasformi in un vero e proprio fallimento.