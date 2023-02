L'esterno bianconero, reduce da un affaticamento muscolare, non si è allenato con il gruppo e ha svolto solo un lavoro in palestra: Allegri non dovrebbe convocarlo. Dubbio Pogba che, dopo essere rientrato in gruppo, potrebbe partire con la squadra Condividi

Vigilia di Europa League segnata dal rebus Chiesa per la Juventus. L'esterno bianconero, reduce dall'affaticamento muscolare che l'ha costretto a saltare l'ultima partita di campionato contro lo Spezia, non ha effettuato la rifinitura con i compagni, ma soltanto un lavoro in palestra. Non è una notizia confortante per Allegri visto che, dopo aver svolto martedì parte del lavoro con la squadra, ci si aspettava un nuovo passo avanti. Tuttavia, quando l'allenamento è entrato nel vivo, Chiesa era ancora in palestra e non dovrebbe rientrare tra i convocati di Allegri per la trasferta in Francia.

Riflettori su Vlahovic leggi anche Manovra stipendi Juve: Dybala sentito dalla GdF Senza Chiesa, i riflettori saranno tutti puntati su Dusan Vlahovic, già decisivo nella gara d'andata. I numeri dicono che quando il serbo segna in Europa, la Juventus non perde: è accaduto giovedì scorso contro il Nantes, ma anche in occasione dei match di Champions contro Villarreal è Maccabi. Vlahovic ha già migliorato il proprio rendimento rispetto alla scorsa stagione, segnando un gol in più. La Juventus si affiderà a lui per spezzare un tabù vittoria esterna che in Europa manca da ottobre 2021, quando i bianconeri vinsero in casa dello Zenit con la rete di Kulusevski.

Pogba in gruppo L'altra notizia di giornata riguarda Paul Pogba. Il centrocampista francese ha lavorato insieme al gruppo alla Continassa. Segnali confortanti per il suo rientro dopo le risposte positive arrivate nel test di martedì contro la Juve Next Gen. Pogba è praticamente recuperato, ma è da valutare se sarà convocato per Nantes o per il derby contro il Torino, in programma martedì. Le convocazioni sono attese per le ore 15.30.

La probabile formazione JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri