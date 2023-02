Europa League

Ufficiale la lista dei convocati bianconeri per la sfida di Europa League. Non c'è Chiesa, che non riesce a recuperare, e manca anche Pogba, nonostante il lavoro in gruppo negli ultimi giorni: il rientro tra i convocati è rimandato al derby. Allegri torna alla difesa a tre guidata da Bremer. Le probabili formazioni di Nantes-Juventus, in programma giovedì ore 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW LE PAROLE DI ALLEGRI A SKY