L'argentino trascina la Juventus agli ottavi di Europa League con una tripletta da sogno in casa del Nantes: in particolare da vedere e rivedere il gol del vantaggio, un tiro a giro fantastico da fuori area. Notevole anche la serpentina con tanto di tacco con cui si è poi procurato (e ha segnato) il rigore del 2-0

Basta guardare l'espressione di Massimiliano Allegri dopo il gol per rendersi conto della qualità della prodezza di Angel Di Maria dopo 5 minuti dal fischio d'inizio di Nantes-Juventus , ritorno dei playoff di Europa League . Fagioli riconquista palla sulla trequarti e smista per il fuoriclasse argentino, che non ci pensa due volte: sguardo alla porta, sinistro di prima intenzione a rientrare, gol. Anzi, capolavoro . L'ennesimo dipinto dai piedi magici del "Fideo".

L'altro show di Di Maria

I grandi artisti, anche quelli del pallone, si sa che nelle serate giuste possono dispensare lampi di classe a ripetizione. Ed evidentemente Nantes ha ispirato Di Maria che, 15' dopo il gioiello di cui sopra, regala un'altra giocata da urlo: serpentina in area e conclusione di tacco 'parata' da terra dal difensore dei francesi Nicolas Pallois: rosso per il centrale di casa, rigore procurato e gol, ovviamente a firma del "Fideo". Che non segnava una doppietta europea da 1254 giorni. Serata da artista anche quella volta lì, il 18 settembre 2009, con due lampi di classe nel 3-0 del Psg al Real Madrid. Di Maria, però non si è accontentato a Nantes e ha chiuso il suo show personale festeggiando la tripletta al minuto 78. Era da Pippo Inzaghi (nel 2000, contro l'Amburgo) che un giocatore della Juve non segnava tre gol in una stessa gara europea lontano da Torino.