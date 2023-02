Pessotto, Juventus: "Sarà una bella sfida contro una squadra forte che sta facendo bene in Bundesliga, una squadra che arriva a questo turno imbattuta, ha vinto il girone del Nantes. Squadra da prendere con le molle e con grande attenzione, siamo pronti. Soprattutto con la bellezza di Di Maria è un vantaggio per tutti, ci avevamo puntato insieme a Pogba che speriamo di riavere presto, certamente la squadra ha un altro aspetto con questi giocatori e ieri lo ha fatto vedere. Di Maria resta? Ce lo auguriamo, sarà importante finire bene e riuscire a vincere e quello potrebbe aiutare per farlo rimanere, darà tutto fino alla fine e speriamo possa rimanere".