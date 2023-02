Mou: "Gara perfetta, calcio italiano è in salute"

Prestazione convincente, vittoria e missione compiuta per la Roma : i giallorossi battono 2-0 il Salisburgo nel ritorno dei playoff di Europa League e dopo il ko 1-0 in Austria all'andata conquistano la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. José Mourinho non può che essere soddisfatto. " È stata una Roma bella - ha esordito l'allenatore giallorosso a Sky Sport -, che ha fatto un risultato importante ma anche una partita completa a tutti i livelli . Ancora una volta ha dimostrato di essere squadra, un gruppo che ha empatia e gioca con solidarietà. Mi è piaciuto tutto , ma non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico . Dico sempre che noi allenatori siamo il prodotto finale di tanta gente, i ragazzi che ho al mio fianco hanno fatto un lavoro molto esaustivo per aiutarmi a preparare la squadra nella maniera miglior possibile. Abbiamo fatto una grande vittoria contro una squadra da Champions League che ha tantissima qualità. Oggi ho sofferto solo per il risultato, ma la partita è stata tranquillissima, dominata, con zero rischi . Abbiamo sempre avuto il controllo".

"Grazie a El Shaarawy, giusta la standing ovation per Belotti"

Mourinho infine si è soffermato su alcuni singoli: "Voglio parlare di El Sharaawy perché oggi è stato il mio sacrificato - ha ammesso il portoghese -, non avevo un piano B perché mi mancavano Abraham e Solbakken e lui era il mio piano B, l'unico in grado di entrare per giocare 30 o eventualmente 60 minuti. Mi è dispiaciuto perché sta giocando benissimo, ma anche questo è la dimostrazione di come funzionano le cose tra noi: gli ho spiegato la situazione e lui ha accettato. Spinazzola? Oggi ha fatto un'altra partita fantastica, ma quando giocano tutti bene è più facile farlo. Sta tornando anche Wijnaldum e si vede che quando entra la musica è diversa. Gli applausi per Belotti? Sono meritatissimi. Ci sono attaccanti che se non fanno gol non fanno niente, questo ragazzo invece lavora tanto per la squadra, oltre al gol ha fatto tanto e siamo tutti felici per la riconoscenza che lo stadio gli ha tributato".