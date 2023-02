Dopo la sconfitta subita a Salisburgo per 1-0 la Roma torna in campo per la gara di ritorno degli spareggi di Europa League che danno l'accesso agli ottavi di finale. Per gli uomini di Josè Mourinho c'è la necessità di vincere con due reti di scarto per superare il turno. In caso di vittoria di misura si andrà ai supplementari. Qualsiasi altro risultato qualificherebbe la squadra austriaca