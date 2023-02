La Roma sfida il Salisburgo nel ritorno dei playoff di Europa League. L'obiettivo è recuperare il ko per 1-0 dell'andata per la squadra di Mourinho, che recupera Pellegrini, Abraham e Dybala: i primi due dovrebbero giocare dall'inizio, mentre l'argentino va verso la panchina con El Shaarawy favorito al suo posto. Ecco le probabili formazioni del match, in programma giovedì alle 21