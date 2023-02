Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Nell'urna di Nyon le otto vincitrici dei gruppi nella prima fase (che sono anche teste di serie) e le otto vincitrici degli spareggi. Appuntamento è questo venerdì 24 febbraio alle 12 da Nyon: diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Il sorteggio sarà visibile live anche sulla pagina YouTube di Sky Sport

Saranno 16 le squadre convolte nel sorteggio di Europa League che si svolge a Nyon venerdì 24 febbraio a partire dalle 12.

Dove vedere il sorteggio in tv e in streaming

Il sorteggio sarà in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Inoltre sarà visibile anche sulla pagina YouTube di Sky Sport. A condurre la diretta Leo Di Bello, con lui in studio anche Andrea Marinozzi e Maurizio Compagnoni. Liveblog con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su skysport.it.