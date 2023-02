LA SCHEDA

La Juventus affronterà il Friburgo, qualificato agli ottavi da imbattuto nel girone davanti al Nantes appena eliminato dai bianconeri. Attenzione all'italiano Grifo e al gioco sulle fasce dell'eterno Streich (dal 2011 in panchina), ma in trasferta hanno già incassato goleade. E manca l'esperienza internazionale. Andata il 9 marzo a Torino, ritorno il 16 in Germania. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui tedeschi IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI