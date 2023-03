Già in non perfette condizioni, il brasiliano ha chiesto la sostituzione nel primo tempo del match di Europa League contro il Friburgo. Il terzino è stato sostituito da Bonucci. Nella ripresa problemi anche per Chiesa, dopo un movimento scomposto con il ginocchio destro. Resiste e resta in campo per gli slot dei cambi a disposizione terminati

JUVE-FRIBURGO LIVE