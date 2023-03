Un gol splendido, quello del vantaggio della Roma contro la Real Sociedad, in ogni fase della sua "costruzione": dalla galoppata di Dybala, che parte prima della metacampo, al taglio e alla finta con cui Abraham si libera per il cross. Fino al tocco in acrobazia di El Shaarawy, che arriva dopo oltre 80 metri di corsa sfrenata. Un gol provato in allenamento: "Io l'avevo già visto ieri", le parole di Mourinho

