Roma e Real Sociedad non si sono mai affrontate prima in alcuna competizione europea. La Real Sociedad ha vinto solo una delle sei partite giocate contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (2 pareggi, 3 sconfitte), mentre la Roma solo due delle sue ultime 15 gare contro avversarie spagnole (3 pareggi, 10 sconfitte). L’ultima volta che la Roma ha incrociato una squadra spagnola agli ottavi di finale di Europa League è stata contro il Siviglia nell’edizione 2019/20, in quel caso i giallorossi furono eliminati dagli spagnoli perdendo 2-0 in gara secca. La Roma ha perso solo due delle sue ultime 33 partite in casa nelle principali competizioni europee (24 vittorie, 7 pareggi), entrambe le sconfitte contro squadre spagnole (2-0 contro il Real Madrid nel novembre 2018 e un 2-1 contro il Real Betis in questa Europa League). La Real Sociedad ha vinto tutte le tre trasferte nella fase a gironi di questa Europa League senza subire alcun gol, l’unica squadra a registrare tre clean sheet fuori casa in questa fase. Le uniche squadre capaci di vincere quattro gare esterne di fila in Europa League senza subire gol sono state Man United e Villareal, strisce da entrambe concluse l’8 aprile 2021. La curiosità: José Mourinho, ha vinto 14 delle sue 16 gare casalinghe in Europa League (un pari, una sconfitta), anche se le uniche due partite non vinte sono state contro squadre spagnole: Celta Vigo nel maggio del 2017 (1-1 alla guida del Man Utd) e Real Betis in questa stagione (sconfitta per 2-1).

Dove vedere Roma-Real Sociedad in tv

La sfida tra Roma e Real Sociedad si gioca oggi, giovedì 9 marzo alle 18.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Walter Zenga. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol di Davide Polizzi. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW, alle 18 e alle 23, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Stefano De Grandis, Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21. Gli studi delle 20 e delle 23 anche su Sky Sport 4K.

