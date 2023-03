Europa League

Per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League Allegri non avrà Bonucci ma recupera Chiesa e Di Maria, che però non giocheranno dall'inizio. In porta torna Szczesny, mentre in regia riecco Locatelli. In avanti sicuro di un posto Vlahovic: dietro di lui possibile chance per Miretti, ma c'è anche l'ipotesi 3-5-2 con Kean. Ecco la probabile formazione bianconera contro il Friburgo CHIESA E DI MARIA CONVOCATI PER FRIBURGO: LE ULTIME NEWS