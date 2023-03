Dove vedere Friburgo-Juventus

I numeri di Friburgo e Juventus

Quello di oggi sarà il primo confronto casalingo per il Friburgo nelle coppe europee contro la Juventus e, più in generale, contro una squadra italiana. La Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa UEFA ed Europa League in nove doppi confronti: l’ultimo risale alla semifinale di Coppa UEFA contro il Borussia Dortmund del 1994/95. Inoltre la Juve ha perso solo uno degli ultimi nove confronti con squadre tedesche nelle coppe europee (5 vittorie, 3 pareggi). I bianconeri hanno trovato il successo negli ultimi tre senza concedere alcun gol, compreso l’ultimo match disputato in Germania, nel dicembre 2019, contro il Bayer Leverkusen in Champions League. La Juventus ha passato il turno in ciascuna delle ultime nove fasi a eliminazione diretta delle coppe europee in cui ha vinto la gara di andata; l’ultima eliminazione dei bianconeri dopo aver ottenuto un successo nel primo match risale al 2009/10 per mano del Fulham (vittoria 3-1 all’andata in casa, sconfitta 1-4 in trasferta al ritorno). La curiosità: Angel Di María è il primo giocatore a realizzare quattro gol consecutivi della Juventus in competizioni europee da Alvaro Morata tra ottobre e novembre 2020; l'ultimo ad averne segnati cinque di fila per i bianconeri in Europa è stato Cristiano Ronaldo tra marzo e aprile 2019.