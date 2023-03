Il Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Friburgo-Juventus che mette in palio un posto nei quarti di finale dell'Europa League. L'argomento principale è stato Paul Pogba, costretto ad un nuovo stop da un infortunio e quest'anno praticamente mai a disposizione di Massimiliano Allegri. "È il primo a non essere contento di questa situazione e di questo infortunio. Quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato, ho letto grandi titoli e che la Juventus vorrebbe scaricarlo: assolutamente no. È arrivato qui quando aveva 19 anni, per lui è una famiglia ma siamo una famiglia che pretende tanto. Speriamo di riaverlo al massimo il prima possibile. Noi crediamo tanto in Pogba, altrimenti non avremmo fatto un contratto di quattro anni. Siamo dispiaciuti come lo è lui, parliamo quotidianamente con il giocatore, sa che non siamo felici di questa situazione esattamente come non è felice lui". Spazio anche per una battuta sul calcio italiano: "Bisogna fare i complimenti a Inter, Milan e Napoli per il passaggio del turno in Champions ma il calcio italiano è indietro rispetto alla Premier e ad altri campionati europei per esempio sulle infrastrutture come si vede guardando questo stadio. Speriamo che questi risultati siano di stimolo per tutto il movimento"