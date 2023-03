Roma-Feyenoord, data e orari del quarto di finale

La Roma ritrova il Feyenoord sul suo cammino. Stavolta non c'è in palio la Conference League, bensì un posto in semifinale in Europa League. L'andata del quarto di finale tra olandesi e giallorossi è in programma giovedì 13 aprile al "De Kuip" di Rotterdam, ore 18.45. Il ritorno, invece, una settimana dopo all'Olimpico alle 21. Per il Feyenoord sarà un ritorno nella capitale 224 giorni dopo il ko per 4-2 contro la Lazio nella fase a gironi.