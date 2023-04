Feyenoord-Roma, la partita di Wijnaldum

Georgino Wijnaldum ritrova nei quarti di Europa League la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio quando ancora era minorenne. Mourinho si affida anche a lui per superare le difficoltà realizzative degli attaccanti della Roma Condividi

111 presenze e 23 gol per Wijnaldum con la maglia del Feyenoord, esordendo giovanissimo in Eredivise ad appena 16 anni e 148 giorni. L'ex più illustre tornerà giovedì a Rotterdam in ottime condizioni. È tornato a correre per due, Gini Wijnaldum. Due come i gol segnati da quando è rientrato dopo i 6 mesi di stop per la frattura alla tibia. Due come le fasi di gioco, copertura e ripartenza, in cui eccelle.

Il centrocampista più completo d’Europa Dinamismo più qualità, per questo torna in mente la versione sontuosa ammirata a Liverpool, con due finali Champions raggiunte, di cui una vinta da protagonista. Da Wijnaldum. Con la benedizione di Jurgen Klopp che lo definì il centrocampista più completo in Europa.

La crescita della Roma Da Klopp a Mourinho, con l'obiettivo di arrivare fino in fondo in Europa League. La crescita rispetto un anno fa è evidente: dal 7° al 3° posto attuale, 5 punti in più e 9 gol in meno subiti. Può ancora crescere la quota gol, visto l'appannamento di Abraham e Belotti, ma il ritorno al top di Wijnaldum può aumentare la fase offensiva, il cambio di passo a centrocampo e garantire più inserimenti sotto porta. Con questo Wijnaldum più Dybala , i due grandi colpi estivi in campo giovedì a Rotterdam, non ci sono limiti neppure in Europa.