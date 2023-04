Nell'intervista a Sky Sport della vigilia di coppa Allegri ha parlato anche della presunta lite col centrocampista argentino: "Non c'è stato nulla, solo un confronto di idee. Leandro è un giocatore che sta giocando poco nell'ultimo periodo, aveva giocato molto all'inizio. È normale che chi non gioca cada in frustrazione. Ma c'è massima fiducia verso tutti. Quando faccio le scelte le faccio in base a quello che vedo e per il bene della squadra. Tutti devono sentirsi parte del gruppo"

LE PAROLE DI ALLEGRI