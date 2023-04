Dove vedere Feyenoord-Roma in tv

Gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. La Roma in Olanda sarà ospite, oggi giovedì 13 aprile alle 18.45, del Feyenoord. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K

I numeri di Roma e Feyernoord

Nei tre precedenti in Europa contro la Roma, il Feyenoord non ha mai vinto. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate era in Finale di Conference League quando i giallorossi ne uscirono vincitori dopo aver chiuso la partita 1-0. La Roma ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro squadre olandesi in Europa, Feyenoord (2015), Ajax (2021) e Vitesse (2022). Se si guardano i numeri, il Feyenoord è la squadra che ha segnato di più in questa Europa League: 21 reti in 8 partite. porta inviolata per la Roma nelle ultime tre partite giocate in Europa; è dall'ottobre 2002 che non ottiene quattro clean sheet consecutivi.