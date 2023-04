Feyenoord-Roma, le probabili: Abraham dal 1'

Mourinho ne cambia tre rispetto alla formazione scesa in campo a Torino. In attacco tornano Abraham e Pellegrini che completeranno il reparto offensivo con Dybala; in difesa c'è Ibanez. Le probabili di Feyenoord-Roma, giovedì ore 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW