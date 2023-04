Wojciech Szczesny, sostituito per un dolore al petto, ha rassicurato tutti nel post partita su Sky. Si è presentato sorridente davanti alla telecamera con Perin e ha scherzato con lui: "Lo avevo visto bene in allenamento. Parate semplici le sue. Gli hanno tirato il pallone addosso. E' un ragazzo d’oro Mattia, non si lamenta mai. Sono molto contento per lui. Parla solo Perin? Sì, lui è quello che deve parlare, io sono solo bello"

Prima lo spavento, poi il siparietto su Sky. Wojciech Szczesny è stato sostituito da Mattia Perin durante Juventus-Sporting a causa di un dolore al petto che fortunatamente si è subito risolto, come sottolineato dal polacco in un'intervista insieme al compagno subito dopo la partita. "Ora sto bene. Se ho fatto i complimenti a Perin? È semplice, gli hanno tirato addosso", scherza Szczesny. E ancora: "Gli ho fatto i complimenti anche perché è un ragazzo d’oro, che lavora molto bene e non si lamenta mai. Abbiamo un bel gruppo anche con Carlo (Pinsoglio, ndr), peccato che non sia entrato anche lui perché avrebbe fatto un miracolo anche lui". La parola passa poi a Mattia Perin: "Tra noi portieri c’è una sinergia incredibile e ognuno aiuta ad elevare il livello dell’altro, anche e soprattutto Pinsoglio. Siamo grandi professionisti: se c’è da scherzare siamo i primi burloni, ma quando si lavora siamo serissimi. La sinergia che lega noi portieri è uguale nel gruppo squadra e siamo stati eccezionali, nelle difficoltà che conosciamo tutti, a non cadere nel vittimismo e abbiamo girato l’energia negativa a nostro favore. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di uomini". Infine, la battuta del polacco: "Parla solo Perin? Sì, lui è quello che deve parlare, io sono solo bello". Show assicurato.