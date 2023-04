Allegri: "Sentenza importante, ma anche la gara"

Le parole dell'allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro lo Sporting: "Noi siamo in attesa della sentenza, sapevamo che oggi era una giornata importante sia per questo motivo, ma anche per preparare al meglio la partita. Non sarà semplice, affrontiamo una squadra forte. La formazione? Ho un dubbio su Chiesa e uno in mezzo al campo. Domani deciderò"

E’ una giornata importante per i bianconeri, sia perché dopo l'udienza al Collegio di Garanzia sul ricorso Juve contro la penalizzazione di 15 punti stabilita dalla Corte d'Appello della Figc si attende la sentenza, sia perché è la vigilia della sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Un momento analizzato così da Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: "Noi siamo in attesa della sentenza, sapevamo che oggi era una giornata importante per questo e soprattutto per preparare al meglio la partita di domani che ci consentirebbe di accedere alle semifinali".

Deve lavorare tanto sui giocatori per pensare solo alla partita?

"No, una volta saputo l'esito la metteremo da parte. Quello di domani è un appuntamento importante e non semplice, se pensiamo che lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. Non dobbiamo pensare al risultato dell’andata ma dobbiamo giocare una partita secca".

Rabiot, Chiesa e Szczesny: come stanno e giocheranno?

"Szczesny è a posto, Rabiot è disponibile e sta bene. Ho un dubbio a metà campo e uno davanti su Chiesa, domani deciderò".

Contro il Sassuolo abbiamo visto un atteggiamento diverso. Quando attaccava Bajrami non si abbassava Kostic ma si allargava Danilo: è una soluzione che può essere utile per domani per evitare a Chiesa o a chi per lui di fare tutta fascia in fase difensiva?

“Non è questione di difesa a quattro, domani sarà differente perché loro giocano con i tre davanti e con gli esterni alti, bisogna essere bravi. Cercheranno di dare pressione all’inizio perché devono recuperare una partita. Bisogna giocare con personalità, con velocità di palla, con serenità. Sarà una partita lunga: dobbiamo essere consapevoli che ci saranno difficoltà contro una squadra forte e con buoni giocatori".