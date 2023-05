La Roma si allena in vista della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma domani all'Olimpico. C'è una buona notizia per José Mourinho: Paulo Dybala, infatti, è regolarmente in gruppo nella rifinitura. L'argentino ha risolto completamente il problema all’adduttore, resta l'infortunio alla caviglia che ancora non gli consente di forzare al 100% in allenamento. Ascolta le ultime news dal nostro inviato a Trigoria Paolo Assogna