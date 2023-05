Alla vigilia della semifinale di Europa League, l'allenatore della Roma José Mourinho ha parlato in esclusiva a Sky Sport. "Bayer Leverkusen una delle squadre più forti in contropiede", ha dichiarato. Poi sulle condizioni di Dybala: "Difficile vederlo dall'inizio". Futuro al PSG? "Se hanno chiamato non hanno parlato con me"

Il Bayer Leverkusen è una squadra giovane e con tanta energia: come si aspetta la partita e la loro partita?

"E’ una delle squadre più forti d’Europa in contropiede. Difendono, aspettano che l’avversario perda palla e dopo è molto difficili fermarli perché è una squadra con tanti giocatori offensivi di qualità E’ una squadra top a questo livello".

Squadre così come si affrontano?

"Contro il Salisburgo siamo entrati in campo in svantaggio, così come con il Feyenoord. Domani si parte da 0-0, ho l’esperienza sufficiente per non essere emozionato dal fatto di essere in una semifinale. Non sono molto fissato sul fatto che la prima partita la giochiamo in casa. Se domani facciamo una partita equilibrata e un risultato equilibrato, sono felice".

Quali sono le condizioni di Dybala e Wijnaldum? Eventualmente possono partire dal primo minuto?

"Difficile. Non voglio dire impossibile, ma è difficile".

Quanto minutaggio hanno nelle gambe?

"Non ho un’idea. La prima cosa è sapere se possono giocare o no. Vedremo domani mattina e poi decideremo se giocano dall’inizio o meno. Faranno tutto il possibile per recuperare, noi prepariamo la partita sia con loro che senza. Poi vedremo domani".

Il gruppo come lo vede?

"E’ felice nonostante tutti i problemi. E’ un gruppo consapevole di star facendo una stagione nei propri limiti, che sa che gioca una semifinale europea che è sempre un momento importante. Essere in semifinale dopo il percorso che abbiamo fatto per arrivare qua, il gruppo lo vedo tranquillo e felice. Ho deciso che possono rimanere a casa e tornare domani per la partita: vedo la gente assolutamente rilassata e allo stesso tempo concentrata".

Il PSG l’ha chiamata?

"Se mi cercano non mi hanno trovato perché non hanno parlato con me (ride, ndr)".