Dove vedere Juventus-Siviglia

Semifinale d'andata di Europa League: la Juventus ospita allo Stadium il Siviglia, oggi giovedì 11 maggio alle ore 21. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Juventus e Siviglia

Juventus e Siviglia si sono affrontate in quattro precedenti occasioni in gare europee, tutte in Champions League tra il 2015/16 e il 2016/17. I bianconeri hanno vinto due dei quattro confronti (un pari, una sconfitta) e sono rimasti imbattuti in casa (una vittoria, un pareggio). La Juve ha perso le ultime due sfide nelle coppe europee contro squadre spagnole senza segnare neppure un gol: i bianconeri sono stati sconfitti dal Barcellona nella fase a gironi della Champions League 2020/21 e dal Villarreal agli ottavi di finale nella passata edizione della medesima competizione. Il Siviglia ha invece vinto gli ultimi sei match disputati contro squadre italiane in Europa League, tutti nella fase a eliminazione diretta: l’incrocio più recente ha visto gli andalusi prevalere sull’Inter nella finale dell’edizione 2019/20. La Juventus ha passato il turno nelle ultime due semifinali disputate nelle coppe europee (entrambe in Champions League), eliminando il Real Madrid nel 2014/15 e il Monaco nel 2016/17; la Vecchia Signora è stata invece eliminata dal Benfica nell’ultima semifinale di Europa League giocata, risalente alla stagione 2013/14. Il Siviglia è la squadra che ha raggiunto più volte la semifinale di Europa League (cinque). Inoltre, ogni volta che sono arrivati a questa fase della competizione gli andalusi hanno poi alzato il trofeo (2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2019/20). Da quando la Coppa Uefa ha cambiato nome in Europa League nel 2009 la Juventus non ha mai perso in casa nel torneo: i bianconeri hanno vinto cinque dei 12 precedenti interni nella competizione (7 pareggi), mantenendo la porta inviolata sei volte nel parziale.