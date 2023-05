Serie A

Doppio infortunio per Roma e Juventus nella serata delle semifinali di ritorno di Europa League. I bianconeri hanno perso Fagioli per una probabile frattura della clavicola. Per i giallorossi ennesimo problema muscolare stavolta per Spinazzola che ha lasciato il campo nel primo tempo. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra in Serie A