La Roma di José Mourinho si gioca un posto per la finale di Europa League stasera alle 21 contro il Leverkusen (in diretta su su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e NOW). Dopo la vittoria dei giallorossi nel turno d'andata, è tempo di scendere nuovamente in campo per la semifinale di ritorno. Un match presentato così da Mourinho ai microfoni di Sky: "Le partite possono andare in molte direzioni. Difendere un 1-0 per 90 minuti è difficile. Noi siamo organizzati e con mentalità di sacrificio e sofferenza, ma c'è bisogno di palleggiare e avere palla, possibilmente anche di segnare". Quali sono i risultati che garantirebbero un posto in finale ai giallorossi?

Le combinazioni per la finale

La Roma deve difendere la vittoria conquistata nella semifinale d'andata. Dunque, per accedere in finale può pareggiare con qualsiasi risultato, vincere con qualsiasi risultato oppure perdere di misura ai tempi regolamentari e supplementari per poi vincere ai rigori. Sarebbe invece eliminata in caso di sconfitta con due o più gol di scarto o di sconfitta di misura ai tempi regolamentari e supplementari e poi ai rigori. Inoltre, dalla stagione 2021/2022 i gol in trasferta non valgono più doppio in Europa League. Cosa significa? In caso di parità di reti tra le gare di andata e ritorno, non passa il turno la squadra che ha ottenuto il maggior numero di gol nella partita in trasferta. In quel caso, infatti, la qualificata in finale di Europa League viene decisa dai tempi supplementari (due extra da 15 minuti ciascuno) ed eventualmente dai calci di rigore.