Mourinho convoca anche Dybala, El Shaarawy e Smalling per Leverkusen, ma dovrebbero partire tutti dalla panchina. Davanti Abraham con Wijnaldum a supporto, in mezzo tornano Bove e Matic con Pellegrini. Alonso perde Andrich e Kossounou, tridente con Diaby e Wirtz insieme a Hlozek. La partita è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW