È iniziata ufficialmente anche l'Europa League col le prime partite di qualificazione di andata. Vittorie, tra le altre, per Olympiakos, Qarabag, Slavia Praga e dello Sheriff dell'italiano Bordin. Come funzionano i turni e i possibili incroci per gli spareggi: anche una big d'Europa come l'Ajax è in attesa di conoscere la propria avversaria