Calendario della seconda giornata di Europa League

Domani, giovedì 5 ottobre, si giocano gli incontri della seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.00. Due le squadre italiane protagoniste della serata. A scendere in campo per prima, alle 18.45, sarà l’Atalanta, in trasferta a Lisbona contro i portoghesi dello Sporting. Alle 21.00 sarà la volta della Roma, che all’Olimpico riceverà la visita degli svizzeri del Servette. Il match della Roma in diretta anche su Sky Sport 4K.