Dopo la seconda vittoria del girone di Europa League contro il Servette Josè Mourinho non si esalta: "Primo tempo brutto, senza Dybala per noi è difficile manca creatività, Lukaku e Belotti sono presenze importanti in area e se riusciamo a innescarli dalle fasce possono arrivare dei gol ma senza Paulo è un'altra cosa". Poi un'accenno alle difficoltà in campionato: "Tutte le squadre della nostra serie A sono superiori a Sheriff e Servette"

Seconda vittoria per la Roma nel girone di Europa League, dopo lo Sheriff con il Servette, e seconda partita vissuta in tribuna per Josè Mourinho dopo la squalifica subito nel post finale dello scorso anno a Budapest. Lo Special One quasi scherza per il posto privilegiato da cui ha visto la sua Roma ma non sembra esaltarsi più di tanto: "Abbiamo fatto un primo tempo orribile. Non mi è piaciuto per niente. Ero in una posizione bellissima per vedere la partita e non mi è piaciuto. Siamo stati troppo passivi, poco movimento. Nella ripresa è cambiato atteggiamento, abbiamo avuto più aggressività e fatto più movimento anche senza palla”. La coppia Belotti-Lukaku ha realizzato tre gol ma il giudizio di Mourinho resta sospeso: "Quando giochiamo con loro due senza Paulo ci manca la creatività e un giocatore che fa una connessione con il centrocampo. Però sono due presenze fisiche nell’area e possono sfruttare i cross delle ali. E’ una cosa diversa giocare senza Paulo o con Paulo”