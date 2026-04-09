Dove vedere Bologna-Aston Villa

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Bologna-Aston Villa per l'andata dei quarti di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi; inviati Marco Nosotti e Marina Presello, Diretta Gol Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con lo Studio Europa e Conference League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

I numeri di Bologna e Aston Villa

Il Bologna è stato sconfitto in entrambi i precedenti incontri europei contro l'Aston Villa, perdendo al Villa Park in ciascuna delle due occasioni: 2-0 nella Champions League della scorsa stagione e 1-0 all'inizio di questa Europa League. L'Aston Villa ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite europee contro squadre italiane (3V, 1N). L'ultimo giocatore a segnare per una squadra italiana contro l'Aston Villa è stato Dennis Bergkamp nel settembre 1994 con l'Inter in Coppa UEFA. Per il Bologna il prossimo sarà il quinto quarto di finale nelle maggiori competizioni europee: la squadra rossoblù è stata eliminata dal Leeds nella Coppa delle Fiere 1966/67 e dallo Sporting CP nella Coppa UEFA 1990/91, mentre ha eliminato l'FK Vojvodina nella Coppa delle Fiere 1967/68 e il Lione nella Coppa UEFA 1998/99. L'Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale di una competizione europea per la terza stagione consecutiva, dopo aver eliminato il Lille nel 2023/24 in Conference League e perso con un 5-4 complessivo contro il PSG nella Champions League della scorsa stagione. In Coppa UEFA/Europa League è invece il loro primo quarto di finale dal 1997/98, disputato contro l'Atlético Madrid (2-2 in aggregato, eliminati per la regola dei gol in trasferta). Il Bologna ha perso solo una delle ultime 15 partite nelle maggiori competizioni europee (8V, 6N), proprio contro l'Aston Villa a settembre. I rossoblù sono imbattuti da 11 gare; l'ultima squadra italiana a vantare una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Europa è stata la Fiorentina (12 nel 2023/24). L'Aston Villa ha vinto le ultime sette partite di Europa League; soltanto in cinque precedenti occasioni un club inglese ha vinto otto sfide europee consecutive e tutte sono state a partire dall'inizio della stagione 2022/23: West Ham (8 nel 2022/23), Manchester City (10, da maggio 2023 a marzo 2024), Liverpool (8, da aprile 2024 a gennaio 2025), Chelsea (9 nel 2024/25) e Arsenal (8 nel 2025/26).