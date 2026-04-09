Bologna-Aston Villa, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streamingguida tv
Andata dei quarti di finale di Europa League con il Bologna impegnato oggi in casa contro l'Aston Villa, alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Inoltre, approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa League
Dove vedere Bologna-Aston Villa in tv
Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Bologna-Aston Villa per l'andata dei quarti di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi; inviati Marco Nosotti e Marina Presello, Diretta Gol Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con lo Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
I numeri di Bologna e Aston Villa
Il Bologna è stato sconfitto in entrambi i precedenti incontri europei contro l'Aston Villa, perdendo al Villa Park in ciascuna delle due occasioni: 2-0 nella Champions League della scorsa stagione e 1-0 all'inizio di questa Europa League. L'Aston Villa ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite europee contro squadre italiane (3V, 1N). L'ultimo giocatore a segnare per una squadra italiana contro l'Aston Villa è stato Dennis Bergkamp nel settembre 1994 con l'Inter in Coppa UEFA. Per il Bologna il prossimo sarà il quinto quarto di finale nelle maggiori competizioni europee: la squadra rossoblù è stata eliminata dal Leeds nella Coppa delle Fiere 1966/67 e dallo Sporting CP nella Coppa UEFA 1990/91, mentre ha eliminato l'FK Vojvodina nella Coppa delle Fiere 1967/68 e il Lione nella Coppa UEFA 1998/99. L'Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale di una competizione europea per la terza stagione consecutiva, dopo aver eliminato il Lille nel 2023/24 in Conference League e perso con un 5-4 complessivo contro il PSG nella Champions League della scorsa stagione. In Coppa UEFA/Europa League è invece il loro primo quarto di finale dal 1997/98, disputato contro l'Atlético Madrid (2-2 in aggregato, eliminati per la regola dei gol in trasferta). Il Bologna ha perso solo una delle ultime 15 partite nelle maggiori competizioni europee (8V, 6N), proprio contro l'Aston Villa a settembre. I rossoblù sono imbattuti da 11 gare; l'ultima squadra italiana a vantare una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Europa è stata la Fiorentina (12 nel 2023/24). L'Aston Villa ha vinto le ultime sette partite di Europa League; soltanto in cinque precedenti occasioni un club inglese ha vinto otto sfide europee consecutive e tutte sono state a partire dall'inizio della stagione 2022/23: West Ham (8 nel 2022/23), Manchester City (10, da maggio 2023 a marzo 2024), Liverpool (8, da aprile 2024 a gennaio 2025), Chelsea (9 nel 2024/25) e Arsenal (8 nel 2025/26).