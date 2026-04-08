Italiano ha presentato su Sky la vigilia dei quarti di andata di Europa League contro l'Aston Villa (alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW ): "La pressione è un privilegio, la posta in palio necessita grande impegno e qualità. Il coraggio cerchiamo di metterlo in campo in ogni partita". Poi in conferenza: "Inglesi sulla carta superiori, ma possiamo ribaltare il pronostico"

Il Bologna è pronto a scendere in campo contro l'Aston Villa per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì alle 21 al "Dall'Ara". Alla vigilia del match Vincenzo Italiano è intervenuto su Sky Sport per presentare la sfida contro gli inglesi.

Lo stadio sarà pieno. Siete nelle prime otto dell'Europa League ed è la quinta volta che nella storia del Bologna si gioca ai quarti di finale. Tutto questo per metterti un po' di pressione...

"La pressione è un privilegio, dicono in tanti. E diciamo che, per quanto riguarda giocarsi un qualcosa di così importante, la posta in palio necessita grande impegno, attenzione e qualità. Anche l'avversario, perché è fortissimo. Avete visto il valore che ha l'Aston Villa, sia in Premier sia quello che ha dimostrato in questi anni in Europa: il loro allenatore questa competizione l'ha già vinta tante volte. Quindi per noi è un impegno difficile ma in 180 minuti, e non come nelle partite precedenti, speriamo di poter creare qualche chance in più per poterli mettere in difficoltà".

Le partite a cui ti riferisci sono i due precedenti a Birmingham, prima in Champions League e poi nella League Phase di questa stagione. A proposito, in questa stagione nessuna squadra italiana ha avuto una continuità come la tua in questo momento in Europa League. L'ultima squadra che l'ha avuta era la Fiorentina di un paio d'anni fa, guidata da Vincenzo Italiano. Non sarai mica diventato un allenatore europeo?

"Son belli questi numeri. Dimostrano il fatto che qualsiasi impegno, qualsiasi competizione, la affrontiamo onorandola, cercando veramente di preparare tutto nei minimi particolari. Come dico anche ai ragazzi, in Europa non bisogna scherzare con nessuno. Ci sono squadre di grande valore, di grande ritmo, di grande qualità. Quando vai in giro per l'Europa ad affrontarli in casa loro cresci, cresci perché porti a casa sempre qualche insegnamento e puoi anche migliorare sotto tutti i punti di vista. Quindi forse è questo che ci sta permettendo di fare risultato perché, dopo la prima sconfitta contro di loro quest'anno, abbiamo avuto l'obbligo di iniziare a viaggiare forte e fare punti. Ci siamo trascinati una mentalità che ci ha permesso di arrivare a giocarci un quarto di finale così importante".

Forse siete la squadra più europea che può dar fastidio al 4-2-3-1 di Unai Emery. Credo che un po' di conflitti, di punti interrogativi, glieli puoi creare sugli esterni. Poi loro hanno un giocatore come McGinn che dove lo metti sta...

"McGinn in queste due partite in casa loro è riuscito a farci gol sia l'anno scorso che quest'anno, ha grande qualità. L'anno precedente era sull'esterno e quest'anno invece ha giocato in mezzo al campo. Quindi lui, insieme a tutti i compagni, sono giocatori di grande qualità. Credo che qualche pericolo gliel'abbiamo creato in queste due partite, abbiamo prodotto situazioni che potevano permetterci di fare qualche gol. E secondo me, se riusciamo a produrre e abbiamo quella concretezza e qualità che non abbiamo mostrato nelle due partite precedenti, possiamo fargli male. Chiaro che dobbiamo cercare di limitarli perché sono forti sulle palle inattive, sui break, hanno qualità se non vai a dargli pressione. Affrontiamo una squadra di assoluto valore, lo sappiamo, e per cercare di avere qualche possibilità in più dobbiamo veramente tirare fuori il meglio di noi stessi sotto tutti i punti di vista".

In attacco hai Bernardeschi capocannoniere in Europa con 5 gol, Rowe sta crescendo tantissimo in questo. Pure Castro. Quando diciamo 'concretezza' si parla di loro...

"Ogni tanto gli faccio la battuta a quelli davanti. Hanno scelto di fare gli attaccanti ed è un mestiere che riflette tutta la squadra. Quindi hanno questa bella responsabilità, bella perché fare gol è sempre bello, lo è per tutti, ma figuriamoci per chi lo fa di mestiere. E lì davanti, se dovessimo avere una concretezza diversa da quelle due partite dove li abbiamo affrontati in casa loro, secondo me possiamo fargli male. Questo è il nostro augurio. Abbiamo preparato qualcosa oggi nell'unico allenamento vero col tutto il blocco squadra, qualcosina l'abbiamo messa dentro. Speriamo domani di essere capaci a riportarla in campo".

Il suo Bologna, le sue squadre hanno coraggio. È questa la ricetta giusta per andare avanti in Europa e anche per affrontare una squadra come l'Aston Villa? È questa la lezione che prova a dare: giocarsela sempre con coraggio?

"Credo che alla fine la parola coraggio consista nel fatto che quando hai la palla devi cercare di mettere in difficoltà qualsiasi squadra e, quando non ce l'hai, di non permettere agli altri di esprimersi per le qualità che hanno. Quindi se questo si chiama coraggio, noi cerchiamo di attuarlo in tutte le partite. In Europa vedo che tante squadre, sia in casa che in trasferta, hanno questo modo di interpretare le partite. Sono convinto che alla lunga paga. Chiaro che devi mostrare tutte le qualità che hai, tutta la capacità sotto l'aspetto fisico di andare a riprenderti questa palla. Se parliamo di Europa, sta pagando"

Stiamo vedendo le migliori versioni di Bernardeschi e Rowe in questo momento?

"Stanno bene. Stanno iniziando a far gol con un bel po' di continuità, ad essere dentro le partite per lunghi tratti, a dare una grossa mano sia quando abbiamo la palla che quando non ce l'abbiamo. E sono in grande crescita entrambi. Sono contento del fatto che siamo partiti prima di questo tour de force vincendo la partita di campionato con la Cremonese, perché ci ha dato la possibilità di prepararci bene ed entrambi sono stati protagonisti. Domani sarà una partita in cui il dispendio sarà enorme, ci sarà bisogno di tutti. Mancherà Dominguez, ma lì davanti i quattro che abbiamo hanno grande valore: ne inizieranno due, ma ci sarà bisogno di tutti. E quindi domani tutti pronti perché, come diciamo sempre, partono i primi undici ma chi subentra e chi va in campo dopo può diventare più importante degli altri".